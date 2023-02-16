Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв ван де Зандсхулпа

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах нанес поражение Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов во втором круге турнира в Роттердаме.

Встреча, которая длилась 1 час и 26 минут завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу экс-первой ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16.

На счету ван де Зандсхулпа - ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта при шести попытках.

За выход в полуфинал соревнования Медведев поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.