Кудерметова обыграла Гауфф и пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу 11-й ракетки мира.

Кудерметова двае раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

В активе Гауфф - шесть эйсов, четыре двойных ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.