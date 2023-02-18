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Англия может потерять право на проведение турниров ATP и WTA

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) будет отстранена, если запретит участие российским и белорусским спортсменам.
18 февраля 2023 14:09
автор: Александр Евграфов

Ассоциация лаун-тенниса Англии может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA, если вновь запретит участие российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой, сообщают британские СМИ.

По информации источника, в Англии вновь рассматривают возможность отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне, турнирах в Лондоне и Истбурне.

Если такое решение будет принято, то LTA может лишиться права на проведение турниров под эгидой организаций. В этом случае право на проведение будет выставлено на продажу.

В конце 2022 года теннисные ассоциации оштрафовали английские организации на 1 миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров в британских Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме. Также было принято решение не присуждать рейтинговых очков за Уимблдонский турнир.

При этом источник отмечает, что наказания можно будет избежать, если правительство страны откажет спортсменам во въездных визах.

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Англия может потерять право на проведение турниров ATP и WTA
Ассоциация лаун-тенниса (LTA) будет отстранена, если запретит участие российским и белорусским спортсменам.
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