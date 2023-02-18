Медведев уверенно обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 11-й ракетки мира.

Медведев восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

В активе Димитрова - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из пяти.

За победу в соревновании Медведев поборется с лучшим из пары Янник Синнер (Италия) - Таллон Грикспор (Нидерланды).