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Медведев - о победе над Димитровым: По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет

Россиянин пробился в финал турнира в Роттердаме.
18 февраля 2023 20:50

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после своей победы над представителем Болгарии Григором Димитровым (6:1, 6:2) в полуфинале турнира в Роттердаме.

«Это был потрясающий матч. По счету кажется, что было легко, но на самом деле нет. Физически я чувствовал, что будто играю пятисетовик», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Добавим, что по итогу игры Медведев восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. В активе Димитрова - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из пяти.

За победу в соревновании Медведев поборется с лучшим из пары Янник Синнер (Италия) - Таллон Грикспор (Нидерланды).

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