Звонарева уступила Анисимовой на старте турнира в ОАЭ

Российская теннисистка Вера Звонарева во встрече первого круга турнира в Дубае проиграла американке Аманде Анисимовой.
Встреча завершилась поражением 435-й ракетки мира со счетом 3:6, 2:6.
По ходу матча Звонарева ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок, и не получила шанс реализовать брейк-поинт.
На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три брейка при шести возможностях взять подачу россиянки.
В следующем круге американка сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) - Виктория Азаренко (Белоруссия).
источник: «Советский спорт»