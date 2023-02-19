Звонарева уступила Анисимовой на старте турнира в ОАЭ

Российская теннисистка Вера Звонарева во встрече первого круга турнира в Дубае проиграла американке Аманде Анисимовой.

Встреча завершилась поражением 435-й ракетки мира со счетом 3:6, 2:6.

По ходу матча Звонарева ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок, и не получила шанс реализовать брейк-поинт.

На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три брейка при шести возможностях взять подачу россиянки.

В следующем круге американка сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) - Виктория Азаренко (Белоруссия).