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Звонарева уступила Анисимовой на старте турнира в ОАЭ

Игра длилась один час и 19 минут.
19 февраля 2023 15:53
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Вера Звонарева во встрече первого круга турнира в Дубае проиграла американке Аманде Анисимовой.

Встреча завершилась поражением 435-й ракетки мира со счетом 3:6, 2:6.

По ходу матча Звонарева ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок, и не получила шанс реализовать брейк-поинт.

На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три брейка при шести возможностях взять подачу россиянки.

В следующем круге американка сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) - Виктория Азаренко (Белоруссия).

источник: «Советский спорт»
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