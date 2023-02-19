Самсонова одержала волевую победу над Бадосой на старте турнира в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае победила испанку Паулу Бадосу со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Самсонова за встречу 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-поинтов.

На счету Бадосы четыре эйса, две двойные и такое же количество брейков при 11 попытках выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Самсонова сыграет с китаянкой Цинвень Чжен, обыгравшей свою соотечественницу Шуай Чжан (6:3, 6:1).