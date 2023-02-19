Медведев обыграл Синнера и стал победителем турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера в финальном матче турнира в Роттердаме. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу 11-й ракетки мира.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

В активе Синнера - два эйса, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Медведев выиграл первый турнир с октября 2022 года. Россиянин вернется в топ-10.