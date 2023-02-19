«Нужно продолжать». Медведев поблагодарил команду после победы на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев выступил с речью после победы на турнире серии АТР-500 в Роттердаме.

Напомним, что в финале вторая ракетка России победил итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

«Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, что сделали эту неделю особенной. Жиль (Сервара, тренер Медведева - прим.), нужно продолжать. Спасибо всем, кто смотрел. Конечно, моей жене, дочке Алисе. Также спасибо всем членам команды, которые со мной несмотря на позитивные или негативные моменты», - сказал Медведев на церемонии награждения.

Медведев выиграл первый турнир с октября 2022 года. Россиянин вернется в топ-10 рейтинга АТР.