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«Нужно продолжать». Медведев поблагодарил команду после победы на турнире в Роттердаме

В финале россиянин обыграл Синнера из Италии.
19 февраля 2023 21:37
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев выступил с речью после победы на турнире серии АТР-500 в Роттердаме.

Напомним, что в финале вторая ракетка России победил итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

«Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, что сделали эту неделю особенной. Жиль (Сервара, тренер Медведева - прим.), нужно продолжать. Спасибо всем, кто смотрел. Конечно, моей жене, дочке Алисе. Также спасибо всем членам команды, которые со мной несмотря на позитивные или негативные моменты», - сказал Медведев на церемонии награждения.

Медведев выиграл первый турнир с октября 2022 года. Россиянин вернется в топ-10 рейтинга АТР.

источник: «Советский спорт»
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