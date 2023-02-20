Медведев вернулся в топ-8 лучших теннисистов мира после победы на турнире в Роттердаме

АТР представила свой рейтинг от 20 февраля 2023 года.
В топ-10 одно изменение: российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире АТР 500 в Роттердаме поднялся с 11-го на восьмое место.
Первые три место по-прежнему занимают Новак Джокович, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас соответственно. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, располагающийся на пятой позиции.
Отметим также, что Карен Хачанов упал с 13-го на 14-е место, а Аслан Карацев выбыл из топ-100.
Рейтинга АТР от 20 февраля 2023 года.
1 ( предыдущая позиция -1). Новак Джокович (Сербия) - 7070 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6480;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 5940;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) - 5515;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 3860;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 3815;
7 (7). Тэйлор Фритц (США) - 3660;
8 (11). Даниил Медведев (Россия) - 3250;
9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3200;
10 (9). Хольгер Руне (Дания) - 3161...
14 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2470...
97 (83). Роман Сафиуллин (Россия) - 549...