Кудерметова на старте турнира в Дубае уступила украинке Калининой, Потапова снялась с розыгрыша

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Дубае проиграла украинке Ангелине Калининой со счетом 3:6, 7:5, 5:7.

Теннисистки провели на корте три часа.

За это время Кудерметова подала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 15 брейкпоинтов.

На счету ее соперницы четыре подачи навылет, девять двойных и восемь брейков при 14 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Калинина сыграет с другой украинкой Даяной Ястремской, обыгравшей француженку Ализе Корне (6:2, 6:3)

Отметим, что соотечественница Кудерметова Анастасия Потапова снялась с турнира в Дубае по состоянию здоровья.