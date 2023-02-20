Джокович повторил рекорд Граф по количеству неделей в статусе первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович повторил рекорд Штеффи Граф по количеству недель в статусе первой ракетки мира, сообщает Le Quipe.

«Профиль» уточняет, что это стало известно после того, как Джокович сохранил первое место в рейтинге АТР, в общей сложности он 377 недель возглавлял международный рейтинг, данное достижение среди теннисистов покорялось только Штеффи Граф.

Добавим, что в обновленном рейтинге АТР наивысшее место среди россиян занимает Андрей Рублев, располагающийся на пятой позиции.