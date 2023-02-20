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Джокович повторил рекорд Граф по количеству неделей в статусе первой ракетки мира

До нового достижения сербу осталось продержаться 7 дней.
20 февраля 2023 16:22
автор: Максим Скороходов

Сербский теннисист Новак Джокович повторил рекорд Штеффи Граф по количеству недель в статусе первой ракетки мира, сообщает Le Quipe.

«Профиль» уточняет, что это стало известно после того, как Джокович сохранил первое место в рейтинге АТР, в общей сложности он 377 недель возглавлял международный рейтинг, данное достижение среди теннисистов покорялось только Штеффи Граф.

Добавим, что в обновленном рейтинге АТР наивысшее место среди россиян занимает Андрей Рублев, располагающийся на пятой позиции.

источник: «Профиль»
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