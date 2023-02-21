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Касаткина проиграла Крейчиковой во втором круге турнира в Дубае, не подав на матч

Встреча длилась 2 часа 36 минут.
21 февраля 2023 12:50
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Дубае проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 4:6, 6:4, 5:7.

За встречу Касаткина три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейкпоинтов. Отметим, что Касаткина не подала на матч при счете 5:4 в решающем сете, после чего проиграла два гейма подряд.

На счету ее соперницы три эйса, восемь двойных и семь брейков при 13 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В третьем круге Крейчикова сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан и чешкой Петрой Квитовой.

источник: «Советский спорт»
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