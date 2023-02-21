Первая ракетка мира Швентек стала соперницей Самсоновой по третьему кругу турнира в Дубае

Польская теннисистка Ига Швентек во втором круге турнира в Дубае победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 13 минут.

Первая ракетка мира Швентек за это время подала пять эйсов, допустив одну двойную ошибку, и реализовала шесть из семи брейкпоинтов.

Фернандес навылет не подавала, также она допустила две двойные и смогла выиграть один гейм на подаче соперницы, имея три возможности.

В третьем круге Швентек сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, матч пройдет 22 февраля и планируется третьим запуском.