Грачева победила Марию и вышла во второй круг турнира в Мексике

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в мексиканской Мериде с призовым фондом больше 250 тысяч долларов.

В матче первого раунда россиянка обыграла немку Татьянку Марию со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

Грачева занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В следующем круге россиянка с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года американкой Слоан Стивенс (41-я ракетка мира), которая посеяна на турнире под вторым номером.