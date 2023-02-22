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Грачева победила Марию и вышла во второй круг турнира в Мексике

Следующей соперницей россиянки станет американка Стивенс.
22 февраля 2023 10:17
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в мексиканской Мериде с призовым фондом больше 250 тысяч долларов.

В матче первого раунда россиянка обыграла немку Татьянку Марию со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

Грачева занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В следующем круге россиянка с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года американкой Слоан Стивенс (41-я ракетка мира), которая посеяна на турнире под вторым номером.

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