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Экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза завершила карьеру

Турнир в Дубае станет последним в ее карьере.
22 февраля 2023 12:21
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге индийская теннисистка Саня Мирза объявила о завершении карьеры.

На турнире категории WTA-1000 в Дубае Мирза в паре с американкой Мэдисон Кис уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой в первом круге турнира в двух сетах со счётом 4:6, 0:6.

Ранее Мирза сообщила, что турнир в Дубае станет последним в ее карьере. Мирза шесть раз побеждала в турнирах «Большого шлема» (три – в женском парном, три в миксте), выиграла 44 турнира (один – в одиночном разряде).

Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир в Дубае продлится до 25 февраля.

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