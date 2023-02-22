Экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге индийская теннисистка Саня Мирза объявила о завершении карьеры.

На турнире категории WTA-1000 в Дубае Мирза в паре с американкой Мэдисон Кис уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой в первом круге турнира в двух сетах со счётом 4:6, 0:6.

Ранее Мирза сообщила, что турнир в Дубае станет последним в ее карьере. Мирза шесть раз побеждала в турнирах «Большого шлема» (три – в женском парном, три в миксте), выиграла 44 турнира (один – в одиночном разряде).

Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир в Дубае продлится до 25 февраля.