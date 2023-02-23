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Рублев проиграл Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе

Первая ракетка России был посеян на турнире под первым номером.
23 февраля 2023 17:12
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого составляет более 1,3 млн долларов.

Рублев, посеянный на турнире под первым номером, в четвертьфинале уступил чеху Иржи Легечке со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

На счету 25-летнего россиянина десять эйсов и две двойные ошибки.

В полуфинале Легечка встретится с победителем матча между британцем Энди Марреем и французом Александром Мюллером.

источник: «Советский спорт»
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