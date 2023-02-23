ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Победительница Australian Open Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

Белорусская теннисистка всухую выиграла первый сет, но проиграла два следующих.
23 февраля 2023 20:58
автор: Александр Евграфов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбыла из борьбы в турнире категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

В четвертьфинале она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут.

На счету белоруски, ранее выигравшей Открытый чемпионат Австралии, 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Крейчикова встретится с американкой Джессикой Пегулой, вышедшей в следующий круг без борьбы, после того как ее соперница чешка Каролина Мухова снялась с соревнований.

Это интересно:
Медведев победил О’Коннела и вышел в полуфинал турнира в Катаре
Матч продолжался почти два часа.
23.02.2023 21:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница Australian Open Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае
Белорусская теннисистка всухую выиграла первый сет, но проиграла два следующих.
23.02.2023 20:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Звонарева в паре с Ян Чжаосюань не смогли выйти в полуфинал турнира в Дубае
В полуфинале Киченок и Остапенко ждет российская пара Кудерметова и Самсонова.
23.02.2023 17:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев проиграл Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе
Первая ракетка России был посеян на турнире под первым номером.
23.02.2023 17:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев отыграл три матчбола и смог победить Грикспора на турнире в Дохе
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
22.02.2023 19:51
Теннис
Самсонова уступила Швентек и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае
Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
22.02.2023 16:30
Теннис
Экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза завершила карьеру
Турнир в Дубае станет последним в ее карьере.
22.02.2023 12:21
Теннис
автор: Александр Евграфов
Грачева победила Марию и вышла во второй круг турнира в Мексике
Следующей соперницей россиянки станет американка Стивенс.
22.02.2023 10:17
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек стала соперницей Самсоновой по третьему кругу турнира в Дубае
Матч пройдет 22 февраля.
21.02.2023 19:49
Теннис
автор: Максим Скороходов
Самсонова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае из-за неявки соперницы
Дальше по сетке Ига Швентек.
21.02.2023 13:11
Теннис
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика