Победительница Australian Open Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбыла из борьбы в турнире категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

В четвертьфинале она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут.

На счету белоруски, ранее выигравшей Открытый чемпионат Австралии, 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Крейчикова встретится с американкой Джессикой Пегулой, вышедшей в следующий круг без борьбы, после того как ее соперница чешка Каролина Мухова снялась с соревнований.