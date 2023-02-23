Медведев победил О’Коннела и вышел в полуфинал турнира в Катаре

Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Дохе с призовым фондом более 1,3 млн. долларов.

Встреча продолжалась 1 час 59 минуту и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

Медведев сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также четыре раза из восьми реализовал брейк-пойнты. Его соперник трижды подал на вылет и два раза из четырех реализовал брейк-пойнты.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).