Медведев обыграл Оже-Альяссима в Дохе и вышел в финал турнира, где сыграет с Марреем

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале турнира в Дохе обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал турнира.

Встреча продолжалась один час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянина, который шесть раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из пяти.

В финале турнира Медведев сыграет с американцем Энди Марреем.