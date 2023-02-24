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Медведев обыграл Оже-Альяссима в Дохе и вышел в финал турнира, где сыграет с Марреем

Россиянин добился превосходства на тай-брейке.
24 февраля 2023 22:36
автор: Александр Шульгин

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале турнира в Дохе обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал турнира.

Встреча продолжалась один час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянина, который шесть раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из пяти.

В финале турнира Медведев сыграет с американцем Энди Марреем.

источник: «Советский спорт»
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Россиянин добился превосходства на тай-брейке.
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