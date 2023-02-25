Медведев оценил свои шансы на победу на турнире в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от финального поединка против американца Энди Маррея на турнире АТР в Дохе, а также от сезона в целом.

«Моя цель - показывать свой лучший теннис, как я делаю сейчас. Я очень рад. Два финала подряд. Конечно, в этом году хочется добиться большего на «Мастерсах» и «Больших шлемах», чем в прошлом. Но это непросто. Все стараются тебя победить, хорошо сыграть. Соперники начинают понимать, как с тобой играть. Так что нужно постоянно меняться, стараться адаптироваться.

Моя цель - показывать лучший теннис. Что в прошлом году по каким-то причинам не всегда получалось. Знаю, что когда я показываю свой лучший теннис, то опасен для любого и могу добиваться хороших результатов», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, в полуфинале россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча продолжалась один час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянина, который шесть раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.