Кудерметова в паре с Самсоновой выиграли турнир в Дубае

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли турнир категории WTA-1000 в Дубае.

В финале они обыграли пару тайваньских теннисисток Чань Латиша и Чань Хаочин. Счет в матче 6:4, 6:7 (4:7), 10:1.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали три брейк-пойнта из 12 возможных. На счету их соперниц ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12.