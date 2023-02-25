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Кудерметова в паре с Самсоновой выиграли турнир в Дубае

Российские теннисистки в финале победили тайваньскую пару Латиша и Хаочин.
25 февраля 2023 18:27
автор: Александр Евграфов

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли турнир категории WTA-1000 в Дубае.

В финале они обыграли пару тайваньских теннисисток Чань Латиша и Чань Хаочин. Счет в матче 6:4, 6:7 (4:7), 10:1.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали три брейк-пойнта из 12 возможных. На счету их соперниц ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12.

источник: «Советский спорт»
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