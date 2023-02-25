Медведев обыграл Маррея и стал победителем турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Энди Маррея в финале турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу восьмой ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В активе Маррея один эйс, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Медведев выиграл второй турнир кряду. Ранее он стал победилем соревнования в Роттердаме.