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Медведев обыграл Маррея и стал победителем турнира в Дохе

Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
25 февраля 2023 20:17

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Энди Маррея в финале турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу восьмой ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В активе Маррея один эйс, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Медведев выиграл второй турнир кряду. Ранее он стал победилем соревнования в Роттердаме.

источник: «Советский спорт»
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