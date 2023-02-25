Медведев - о победе на турнире в Дохе: Я начал играть действительно хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы на турнире в Дохе.

«Перед этим турниром я чувствовал себя не очень хорошо, а потом, начиная с четвертьфинала против Феликса Оже-Альяссима, я начал находить свой ритм. Даже в решающем матче в Дохе Энди было сложно меня пробить. Я начал играть действительно хорошо», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что в решающей встрече Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Энди Маррея (6:4, 6:4).

При этом Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. А в активе Маррея один эйс, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из семи.

Россиянин выиграл второй турнир кряду. Ранее он стал победителем соревнования в Роттердаме.