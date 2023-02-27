Медведев идет на четвертом месте в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев занимает четвертое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Медведев выиграл турнир ATP-250 в Дохе. В десятке лучших также находится Карен Хачанов, занимающий пятую строчку. В первой сотне теннисистов также Андрей Рублев (15-я позиция) и Роман Сафиуллин (80-я). Возглавляет гонку серб Новак Джокович. Далее расположились Стефанос Циципас (Греция) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Томми Пол (США), Янник Синнер (Италия), Тейлор Фриц (США), Хуберт Хуркач (Польша) и Карлос Алькарас (Испания) занимают места с 6-го по 10-е.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.