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Медведев идет на четвертом месте в чемпионской гонке ATP

В десятке лучших также Карен Хачанов.
27 февраля 2023 08:48
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев занимает четвертое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Медведев выиграл турнир ATP-250 в Дохе. В десятке лучших также находится Карен Хачанов, занимающий пятую строчку. В первой сотне теннисистов также Андрей Рублев (15-я позиция) и Роман Сафиуллин (80-я). Возглавляет гонку серб Новак Джокович. Далее расположились Стефанос Циципас (Греция) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Томми Пол (США), Янник Синнер (Италия), Тейлор Фриц (США), Хуберт Хуркач (Польша) и Карлос Алькарас (Испания) занимают места с 6-го по 10-е.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.

источник: «Советский спорт»
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