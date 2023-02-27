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Джокович установил рекорд в рейтинге ATP, Медведев поднялся на седьмое место

Серб превзошел немку Штеффи Граф по количеству недель на вершине мирового рейтинга.
27 февраля 2023 09:00
автор: Александр Евграфов

Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по количеству недель на вершине мирового рейтинга. Он является первой ракеткой мира 378-ю неделю и превзошел прежнее достижение немки Штеффи Граф, которая возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) 377 недель.

Впервые первой ракеткой мира Джокович стал 4 июля 2011 года.

По итогам недели пятерку лучших теннисистов покинул Андрей Рублев, опустившись на шестое место. А россиянин Даниил Медведев, выигравший два турнира подряд, поднялся на седьмое место в рейтинге. Еще один россиянин Карен Хачанов находится на 14-й позиции.

Десятка лучших теннисистов мира, рейтинг ATP.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 6980

2. (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5805;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5515;

5 (7). Тейлор Фриц (США) – 3660;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) – 3405;

7 (8). Даниил Медведев (Россия) – 3320;

8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 3315;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3245;

10 (10). Хольгер Руне (Дания) – 3161.

источник: «Советский спорт»
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