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Самсонова поднялась на 16-е место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка улучшила свою позицию на три места.
27 февраля 2023 10:10
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на три позиции и занимает 16-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Также улучшила свою позицию Варвара Грачева, поднявшаяся с 51-го на 49-е место. Остальные россиянки места в гонке потеряли. Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина опустились на четыре строчки (13-е и 20-е место соответственно), Анастасия Потапова – на шесть (24), Екатерина Александрова на пять (43), Анна Блинкова – на семь (65), Анна Калинская - на 12 (81), Диана Шнайдер – на 13 (87).

Возглавляет чемпионскую гонку Арина Соболенко из Белоруссии, следом в десятке лучших идут Елена Рыбакина (Казахстан), Ига Швентек (Польша), Белинда Бенчич (Швейцария), Джессика Пегула (США), Барбора Крейчикова (Чехия), Виктория Азаренко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Магда Линетт (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге WTA, но обнуляются с началом каждого календарного года.

источник: «Советский спорт»
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