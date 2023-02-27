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Рублев обыграл Краиновича в первом круге турнира в Дубае 

Теннисный матч длился 1 час 28 минут. 
Рублев обыграл Краиновича в первом круге турнира в Дубае 
27 февраля 2023 19:53
автор: Глеб Шевяков

6-я ракетка мира Андрей Рублев оказался сильнее сербского теннисиста Филипа Краиновича в первом раунде турнира ATP в Дубае.

Отметим, что поединок завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

25-летняя спортсмен оформил восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету 31-летнего серба две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что в следующем круге турнира соперником Рублева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

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Рублев обыграл Краиновича в первом круге турнира в Дубае 
Рублев обыграл Краиновича в первом круге турнира в Дубае 
Теннисный матч длился 1 час 28 минут. 
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