Рублев обыграл Краиновича в первом круге турнира в Дубае 

6-я ракетка мира Андрей Рублев оказался сильнее сербского теннисиста Филипа Краиновича в первом раунде турнира ATP в Дубае.

Отметим, что поединок завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

25-летняя спортсмен оформил восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету 31-летнего серба две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что в следующем круге турнира соперником Рублева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.