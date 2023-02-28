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Хачанов проиграл в своем первом матче после Australian Open

Полуфиналист первого мейджора сезона заявился на турнир в Дубае.
28 февраля 2023 15:05
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Дубае проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 5:7, 2:6.

Матч длился 1 час 35 минут.

По его ходу Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из пяти.

На счету ван де Заднсхулпа семь эйсов, четыре двойных и такое же количество брейков при 13 возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

Добавим, что данная игра была первой для Хачанова после Открытого чемпионата Австралии, где он показал лучший результат среди россиян, дойдя до полуфинала.

источник: «Советский спорт»
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