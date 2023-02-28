Потапова вышла во второй раунд турнира в Остине, обыграв Мандлик 

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над американской теннисисткой Элизабет Мандлик в первой круг турнира категории WTA-250 в Остине.

Отметим, что встреча спортсменок завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 28-й ракетки мира.

21-летняя теннисистка оформила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

На счету американской соперницы восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что во втором круге турнира Потапова встретится с еще одной представительницей США – Кэти Волынец.