Потапова проиграла Волынец на турнире в Остине, ведя в решающем сете 5:0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

В матче второго круга 28-я ракетка мира уступила американке Кэти Волынец (92-я ракетка мира) со счетом 7:5, 2:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.

По ходу третьего сета Потапова вела 5:0 и подавала на матчбол, однако затем проиграла семь геймов подряд.

В четвертьфинале Волынец сыграет с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Мирьям Бьорклунд (Швеция).