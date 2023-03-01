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Потапова проиграла Волынец на турнире в Остине, ведя в решающем сете 5:0

У российской теннисистки был матчбол, но выйти в следующий круг ей не удалось.
01 марта 2023 22:35
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

В матче второго круга 28-я ракетка мира уступила американке Кэти Волынец (92-я ракетка мира) со счетом 7:5, 2:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.

По ходу третьего сета Потапова вела 5:0 и подавала на матчбол, однако затем проиграла семь геймов подряд.

В четвертьфинале Волынец сыграет с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Мирьям Бьорклунд (Швеция).

источник: «Советский спорт»
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