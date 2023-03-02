Новак Джокович заявил, что планирует выступить на следующей Олимпиаде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович собирается играть на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры часто пропускают ведущие теннисисты, так как они не являются главным турниром в данном виде спорта, уступая по важности «Большим шлемам».

«Я с нетерпением жду Олимпиады. Надеюсь, что буду здоров и смогу сыграть в Париже. Матчи будут проходить знакомых мне кортах «Ролан Гаррос». Надеюсь показать свой лучший результат», - приводит словa теннисиста зарубежная пресса.

Добавим, что лучшим результатом Джоковича на Олимпиадах является бронза Игр 2008 года, которые прошли в Пекине.