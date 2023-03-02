Рублев победил ван де Зандсхулпа на турнире в Дубае и вышел на Зверева в полуфинале

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Дубае победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Рублев за матч девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из 12.

На счету ван де Зандсхулпа семь эйсов, пять двойных и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

Во втором круге Рублев сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым, обыгравшим итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:4).