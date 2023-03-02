Джокович обыграл Хуркача и стал полуфиналистом турнира в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел барьер 1/4 финала турнира в Дубае, одержав победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем (6:3, 7:5).

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету серба четыре эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник оформил семь подач навылет, допустил одну двойную не заработал ни одного брейка.

В полуфинале Джокович сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с Борной Чоричем из Хорватии.