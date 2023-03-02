Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, обыграв Чорича

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/4 финала турнира в Дубае обыграл хорвата Борну Чорича и стал последним полуфиналистом турнира.

Встреча продолжалась один час 22 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который четыре раза подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из двух.

В полуфинале Медведев встретится с Новаком Джоковичем. Вторую пару составили Андрей Рублев и Александр Зверев.