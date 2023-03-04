Грачева обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Варвара Грачева одержала очередную победу на турнире в Остине (США, штат Техас).

Сегодня, 4 марта, уроженка Москвы обыграла хозяйку соревнований Слоан Стивенс. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 53 минуты.

Таким образом, россиянка вышла в полуфинал, где сыграет с другой теннисисткой из США, Кэти Волынец.

Напомним, турнир в Остине стартовал 27 февраля и завершится 5 марта. Призовой фонд соревнований составляет 259 тысяч 303 доллара.