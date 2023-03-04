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Евгений Кафельников: Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о полуфинальном матче турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым.
04 марта 2023 14:53

«Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники. Эмоциональность Рублева? Действительно, в ключевые моменты матчей его иногда подводит неустойчивое психологическое состояние. Но если каждый раз на этом акцент делать, мы будем постоянно разочаровываться. Это стиль Андрея, его не переделать, надо смириться с тем, что есть.

Мы будем болеть за него, несмотря на эмоциональные всплески, которые могут негативно сказываться на результате матча. Я уверен, что у него это не специально получается», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

Евгений Кафельников: Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о полуфинальном матче турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым.
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