Евгений Кафельников: Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники

«Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники. Эмоциональность Рублева? Действительно, в ключевые моменты матчей его иногда подводит неустойчивое психологическое состояние. Но если каждый раз на этом акцент делать, мы будем постоянно разочаровываться. Это стиль Андрея, его не переделать, надо смириться с тем, что есть.

Мы будем болеть за него, несмотря на эмоциональные всплески, которые могут негативно сказываться на результате матча. Я уверен, что у него это не специально получается», — сказал Кафельников «Газете.Ru».