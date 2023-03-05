Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 

Представители британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) намерены предоставить возможность российским и белорусским теннисистам принять участие в турнирах на территории Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ.

Отметим, что весной 2022 года организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Беларуси принимать участие в британских турнирах.

Как утверждает источник, руководство британских соревнований может настоять на том, чтобы теннисисты подписали документы, обязующие их не пропагандировать политику России на Украине во время участия в турнирах.