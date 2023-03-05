ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании рассматривает возможность допустить россиян для участия в турнире. 
05 марта 2023 10:38
автор: Глеб Шевяков

Представители британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) намерены предоставить возможность российским и белорусским теннисистам принять участие в турнирах на территории Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ.

Отметим, что весной 2022 года организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Беларуси принимать участие в британских турнирах.

Как утверждает источник, руководство британских соревнований может настоять на том, чтобы теннисисты подписали документы, обязующие их не пропагандировать политику России на Украине во время участия в турнирах.

Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании рассматривает возможность допустить россиян для участия в турнире. 
05.03.2023 10:38
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Рублева
Спортсмены провели на корте 1 час и девять минут.
04.03.2023 19:37
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Евгений Кафельников: Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о полуфинальном матче турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым.
04.03.2023 14:53
Теннис
Джоковича не пустили в США. Серб пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами
Всему виной отсутствие прививки от коронавируса.
04.03.2023 11:31
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Грачева обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Остине
За выход в финал уроженка Москвы поспорит с Кэти Волынец.
04.03.2023 08:17
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, в котором сыграет с Рублевым
Россиянин победил серба в двух сетах.
03.03.2023 20:14
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев в двух сетах обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Дубае
Для россиянина это первая победа над немцем на турнирах ATP.
03.03.2023 18:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, обыграв Чорича
Ранее аналогичного успеха добился Андрей Рублев.
02.03.2023 22:04
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович обыграл Хуркача и стал полуфиналистом турнира в Дубае
В следующей стадии соревнований первая ракетка мира может встретиться с Даниилом Медведевым.
02.03.2023 20:54
Теннис
Рублев победил ван де Зандсхулпа на турнире в Дубае и вышел на Зверева в полуфинале
Рублев победил ван де Зандсхулпа на турнире в Дубае и вышел на Зверева в полуфинале
Матч длился 1 час 55 минут.
02.03.2023 18:23
Теннис
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика