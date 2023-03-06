Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила рейтинг организации от 6 марта 2023 года.

В топ-10 произошло два изменения, Даниил Медведев обошел Андрея Рублева и снова стал первой ракеткой России. Теннисисты занимают шестое и седьмое места соответственно. Датчанин Хольгер Руне поднялся с десятой на восьмую позицию, обойдя испанца Рафаэля Надаля и канадца Феликса Оже-Альяссима.

Топ-3 составляют серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно.

Добавим, что россиянин Карен Хачанов упал с 14-го на 15-е место

Рейтинг АТР от 6 марта 2023 года.

1 (предыдущее место - 1). Новак Джокович (Сербия) - 7160.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6780.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 5805.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) - 5560.

5 (5). Тэйлор Фритц (США) - 3795.

6 (7). Даниил Медведев (Россия) - 3775.

7 (6). Андрей Рублев (Россия) - 3660.

8 (10). Хольгер Руне (Дания) - 3321.

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) - 3315.

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3245...

15 (14). Карен Хачанов (Россия) - 2470...