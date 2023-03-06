Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила рейтинг организации от 6 марта 2023 года.
В топ-10 произошло два изменения, Даниил Медведев обошел Андрея Рублева и снова стал первой ракеткой России. Теннисисты занимают шестое и седьмое места соответственно. Датчанин Хольгер Руне поднялся с десятой на восьмую позицию, обойдя испанца Рафаэля Надаля и канадца Феликса Оже-Альяссима.
Топ-3 составляют серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно.
Добавим, что россиянин Карен Хачанов упал с 14-го на 15-е место
Рейтинг АТР от 6 марта 2023 года.
1 (предыдущее место - 1). Новак Джокович (Сербия) - 7160.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6780.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 5805.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) - 5560.
5 (5). Тэйлор Фритц (США) - 3795.
6 (7). Даниил Медведев (Россия) - 3775.
7 (6). Андрей Рублев (Россия) - 3660.
8 (10). Хольгер Руне (Дания) - 3321.
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) - 3315.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3245...
15 (14). Карен Хачанов (Россия) - 2470...