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Грачева после выхода в финал турнира в Остине поднялась на 22 места в рейтинге WTA

Россиянка уступила украинке Марте Костюк.
06 марта 2023 09:42
автор: Максим Скороходов

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг организации на 6 марта 2023 года.

В топ-20 не произошло изменений, возглавляет рейтинг полячка Ига Швентек, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Лучшими среди россиянок являются Дарья Касаткина, оставшаяся на восьмой позиции, а также Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, занимающее 11-е и 12-е места соответственно.

Добавим, что дошедшая до финала турнира в Остине Варвара Грачева поднялась на 22 позиции, с 88-го на 66-е место, также свое положение в рейтинге улучшили Анна Калинская, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

Рейтинг WTA на 6 марта 2023 года

1 (1). Ига Швентек (Польша) - 10585 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6100;
3 (3). Джессика Пегула (США) - 5495;
4 (4). Онс Жабер (Тунис) - 4921;
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) - 4905;
6 (6). Кори Гауфф (США) - 4251;
7 (7). Мария Саккари (Греция) - 3451;
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) - 3375;
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3360;
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2935;
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) - 2620;
12 (12). Людмила Самсонова (Россия) - 2301…

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) - 2030…

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) - 1439…

60 (67). Анна Калинская (Россия) - 923…

66 (88). Варвара Грачева (Россия) - 879…

69 (72). Анна Блинкова (Россия) - 866…

89 (97). Камилла Рахимова (Россия) - 709…

94 (94). Диана Шнайдер (Россия) - 699...

источник: WTA
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