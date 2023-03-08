Грачева победила немку Фридзам и вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Варвара Грачева вышла в основную сетку теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

В финале квалификации Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 20 минут.

В первом круге основной сетки турнира Грачева сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюре. Российская теннисистка занимает 66-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)