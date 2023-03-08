ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Грачева победила немку Фридзам и вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка занимает 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
08 марта 2023 08:41
автор: Александр Евграфов

Россиянка Варвара Грачева вышла в основную сетку теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

В финале квалификации Грачева обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 20 минут.

В первом круге основной сетки турнира Грачева сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюре. Российская теннисистка занимает 66-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

источник: «Советский спорт»
Грачева победила немку Фридзам и вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка занимает 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
08.03.2023 08:41
Теннис
автор: Александр Евграфов
Украинская теннисистка Костюк не стала пожимать руку россиянке Грачевой
Теннисистки разыграли титул в Остине.
06.03.2023 10:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
Грачева после выхода в финал турнира в Остине поднялась на 22 места в рейтинге WTA
Россиянка уступила украинке Марте Костюк.
06.03.2023 09:42
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России
Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России
Даниил обошел Рублева в рейтинге АТР.
06.03.2023 09:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев и Рублев сыграют выставочный матч в столице Мексики
Но сначала оба спортсмена примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
05.03.2023 20:50
Теннис
автор: Максим Скороходов
Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 
Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании рассматривает возможность допустить россиян для участия в турнире. 
05.03.2023 10:38
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Рублева
Спортсмены провели на корте 1 час и девять минут.
04.03.2023 19:37
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Евгений Кафельников: Рублев и Зверев — абсолютно равные соперники
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение о полуфинальном матче турнира АТР 500 в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым.
04.03.2023 14:53
Теннис
Джоковича не пустили в США. Серб пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами
Всему виной отсутствие прививки от коронавируса.
04.03.2023 11:31
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Грачева обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Остине
За выход в финал уроженка Москвы поспорит с Кэти Волынец.
04.03.2023 08:17
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика