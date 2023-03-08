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Энди Маррей: Не собираюсь сходить с ума по поводу допуска россиян и белорусов на Уимблдон

Спортсмены пропустили турнир в 2022 году.
08 марта 2023 14:32
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей отреагировал на возможный допуск россиян и белорусов к выступлению на Уимблдоне.

В прошлом году всеанглийские соревнования были лишены рейтинга из-за дискриминации по национальному признаку.

«Сочувствую теннисистам, которые были вынуждены пропустить турнир в прошлом году. Но я также понимаю, почему Уимблдону сложно принять это решение. Я так понимаю, они всё же смогут сыграть, и не собираюсь сходить с ума по этому поводу», — приводят слова Маррея зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство британских соревнований может настоять на том, чтобы теннисисты подписали документы, обязующие их не пропагандировать политику России на Украине во время участия в турнирах.

Уимблдон стартует 3 июля.

источник: «Советский спорт»
Энди Маррей: Не собираюсь сходить с ума по поводу допуска россиян и белорусов на Уимблдон
Спортсмены пропустили турнир в 2022 году.
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