Энди Маррей: Не собираюсь сходить с ума по поводу допуска россиян и белорусов на Уимблдон

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей отреагировал на возможный допуск россиян и белорусов к выступлению на Уимблдоне.

В прошлом году всеанглийские соревнования были лишены рейтинга из-за дискриминации по национальному признаку.

«Сочувствую теннисистам, которые были вынуждены пропустить турнир в прошлом году. Но я также понимаю, почему Уимблдону сложно принять это решение. Я так понимаю, они всё же смогут сыграть, и не собираюсь сходить с ума по этому поводу», — приводят слова Маррея зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство британских соревнований может настоять на том, чтобы теннисисты подписали документы, обязующие их не пропагандировать политику России на Украине во время участия в турнирах.

Уимблдон стартует 3 июля.