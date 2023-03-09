Калинская обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская успешно преодолела барьер первого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, победив представительницу США Алисию Паркс (6:1, 6:1).

Отметим, что очная встреча спортсменок продлилась 57 минут. На счету россиянки один эйс, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница оформила две подачи навылет, допустила семь двойных и реализовал один брейк из трех.

Во втором круге Калинская сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.