ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Калинская обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался 57 минут.
09 марта 2023 08:34
автор: Сергей Иванов

Российская теннисистка Анна Калинская успешно преодолела барьер первого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, победив представительницу США Алисию Паркс (6:1, 6:1).

Отметим, что очная встреча спортсменок продлилась 57 минут. На счету россиянки один эйс, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница оформила две подачи навылет, допустила семь двойных и реализовал один брейк из трех.

Во втором круге Калинская сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

источник: «Советский спорт»
Калинская обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Матч продолжался 57 минут.
09.03.2023 08:34
Теннис
автор: Сергей Иванов
Блинкова обыграла Энн Ли и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
08.03.2023 23:34
Теннис
Энди Маррей: Не собираюсь сходить с ума по поводу допуска россиян и белорусов на Уимблдон
Спортсмены пропустили турнир в 2022 году.
08.03.2023 14:32
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Губернатор Флориды призвал президента США разрешить Джоковичу въезд в страну
Сербский спортсмен пропустит турнир в Индиан-Уэллсе.
08.03.2023 12:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Грачева победила немку Фридзам и вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка занимает 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
08.03.2023 08:41
Теннис
автор: Александр Евграфов
Украинская теннисистка Костюк не стала пожимать руку россиянке Грачевой
Теннисистки разыграли титул в Остине.
06.03.2023 10:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
Грачева после выхода в финал турнира в Остине поднялась на 22 места в рейтинге WTA
Россиянка уступила украинке Марте Костюк.
06.03.2023 09:42
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России
Медведев официально вернул себе звание первой ракетки России
Даниил обошел Рублева в рейтинге АТР.
06.03.2023 09:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев и Рублев сыграют выставочный матч в столице Мексики
Но сначала оба спортсмена примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
05.03.2023 20:50
Теннис
автор: Максим Скороходов
Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 
Российские теннисисты могут принять участие в следующем Уимблдоне 
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании рассматривает возможность допустить россиян для участия в турнире. 
05.03.2023 10:38
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика