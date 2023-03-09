Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения на Уимблдоне

Российские теннисисты, которые будут допущены в 2023 году к участию в Уимблдонском турнире, должны будут подписать кодекс поведения, сообщают британские СМИ.

По информации источника, организаторы не будут требовать от россиян публичного осуждения СВО, но запретят демонстрировать флаги, публично положительно высказываться о России. За это спортсмены могут быть исключены из турнира.

Детали кодекса еще в процессе доработки, однако правительство страны уже поддержало предложение организаторов и не будет блокировать заявки российских спортсменов на получение британской визы.

В 2022 году российским и белорусским спортсменам было отказано в участие в турнирах на территории Великобритании. За это ATP и WTA оштрафовала британские организации, а Уимблдон был лишен рейтинговых очков. Также сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) может быть отстранена от проведения соревнований под эгидой ATP и WTA, если повторно запретит россиянам и белорусам участие в турнирах.