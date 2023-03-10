Бывшая третья ракетка мира Тим упустил преимущество в сет и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим проиграл французу Адриану Маннарино в матче первого круга турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

Австриец вел во второй партии 4:1, но упустил преимущество, а в третьем сете на решающем тай-брейке, вел 5:3, но не смог победить.

Тим потерпел четвертое поражение подряд на теннисных турнирах. Австриец является победителем Открытого чемпионата США в 2020 году. Бывшая третья ракетка мира ныне занимает 102-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.