Иванишевич не назвал ни одного россиянина, перечисляя фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, а ныне - тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич назвал фаворитов следующего турнира «Большого Шлема» в 2023 году - «Ролан Гаррос».

«Карлос Алькарас в первую очередь. Зверев потрясающе сыграл на «Ролан Гаррос» в прошлом году, пока не получил травму. Циципас тоже относится к серьезным соперникам, бывший финалист. Есть много парней, жаждущих успеха, которые сильно этого хотят и верят, что они могут это сделать, только до такой степени, что не видят, что не могут. Это будет интересный грунтовый сезон, но для нас самое главное - достичь пика в Париже», - приводит слова Иванишевича зарубежная пресса.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Джокович пропустит предстоящие турниры в США в связи с нежеланием вакцинироваться от коронавируса. К соревнованиям будут допущены только теннисисты, которые вовремя привились.

Организаторы Открытого чемпионата Франции подтвердили участие россиян и белорусов в турнире в нейтральном статусе.