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Организаторы Уимблдона рассказали о своей позиции по участию россиян и белорусов на турнире

В прошлом сезоне правительство Великобритании наложило запрет на участие российских и белорусских теннисистов.
10 марта 2023 12:49
автор: Александр Шульгин

Организатор Уимблдона - Британская ассоциация лаун-тенниса пока не приняла окончательного решения об участии российских и белорусских игроков в турнире.

«Мы еще не приняли окончательного решения о заявках на турнир в 2023 году. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами по этому вопросу», - приводит заявление организации зарубежная пресса.

Напомним, в прошлом сезоне россияне и белорусы были вынуждены пропустить соревнования. В ответ АТР и WTA приняли решение не начислять остальным участникам турнира рейтинговых очков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущем сезоне спортсменам удастся выступить перед британской публикой.

Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Организаторы Уимблдона рассказали о своей позиции по участию россиян и белорусов на турнире
В прошлом сезоне правительство Великобритании наложило запрет на участие российских и белорусских теннисистов.
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