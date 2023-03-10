Организаторы Уимблдона рассказали о своей позиции по участию россиян и белорусов на турнире

Организатор Уимблдона - Британская ассоциация лаун-тенниса пока не приняла окончательного решения об участии российских и белорусских игроков в турнире.

«Мы еще не приняли окончательного решения о заявках на турнир в 2023 году. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами по этому вопросу», - приводит заявление организации зарубежная пресса.

Напомним, в прошлом сезоне россияне и белорусы были вынуждены пропустить соревнования. В ответ АТР и WTA приняли решение не начислять остальным участникам турнира рейтинговых очков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущем сезоне спортсменам удастся выступить перед британской публикой.

Турнир пройдет с 3 по 16 июля.