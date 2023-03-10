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Андрей Чесноков: Накашима более солидный, чем другие соперники Медведева в Дохе

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от первого матча Даниила Медведева на турнире в американском Индиан-Уэллсе против представителя США Брэндона Накашимы.
10 марта 2023 15:44

«Это хороший соперник, не легкий. Он выступал в молодежном Итоговом турнире АТР и выиграл, потенциально это хороший игрок. А сейчас он обыграл Иснера, и это хорошая для него победа, потому что Иснер удачно играет в Америке, пусть он и возрастной игрок.

Думаю, для Медведева это будет серьезное противостояние. Он выиграл три турнира подряд, Накашиме терять нечего, он будет делать все, чтобы показать потрясающий матч против Медведева. Для первой игры это очень неудобный противник для россиянина. В Дохе Медведев играл сначала с британцем Лиамом Броэди, а потом с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, и это были тяжелейшие матчи. А Накашима мне кажется более интересным и солидным, чем те, кого Медведев обыграл в Дохе. Так что я считаю, что это будет очень неудобный матч для Даниила», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Медведев начинает выступление на турнире со второго круга. Он подходит к Индиан-Уэллсу с тремя выигранными турнирами подряд и с серией побед из 14 матчей.

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