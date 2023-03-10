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Андрей Чесноков: Медведев — это номер один

Известный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал форму россиянина Даниила Медведева перед стартом турнира в американском Индиан-Уэллсе.
10 марта 2023 16:14

«Я вообще считаю, что Медведев на сегодняшний день — один из игроков, которые по потенциалу входят в топ-3. И если он выиграет первый матч, то точно будет претендентом на победу в этом турнире.

Если брать начало этого сезона и взять рейтинг первых трех месяцев, можно сказать, что Медведев — это номер два. Потенциально, как он играет, он вообще номер один — судя по играм в Дохе и в Дубае», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Медведев подходит к Индиан-Уэллсу с тремя выигранными турнирами подряд – он стал победителем соревнований в Роттердаме, в Дохе и в Дубае. Кроме того, он выиграл 14 матчей кряду.

Андрей Чесноков: Медведев — это номер один
Известный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал форму россиянина Даниила Медведева перед стартом турнира в американском Индиан-Уэллсе.
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