Медведев обыграл Накашиму и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Один из лучших теннисистов России Даниил Медведев одержал очередную победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Сегодня, 11 марта, уроженец Москвы обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.

Таким образом, россиянин вышел в 3-й круг соревнований, где сыграет с представителем Белоруссии Ильей Ивашко.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.